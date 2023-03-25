Президент Армении Ваагн Хачатурян дал интервью итальянскому изданию La Repubblica.

В ходе интервью он коснулся проблем и общей ситуации в регионе Южного Кавказа. Ваагн Хачатурян подробно рассказал о содержании нагорно-карабахской проблемы и начале карабахского движения.

Президент сказал: «Тридцать лет назад ситуация была такой же, что и сегодня— выживание армян находится под угрозой. Не было бы войны, если бы не погромы в Сумгаите в 1988 году и в Баку в 1990 году, организованные властями Советского Азербайджана. В результате сегодня ни в Сумгаите, ни в Баку не проживает ни один армянин.

Сегодня политика Азербайджана ровно такая же. Он хочет обезлюдить, деарменизировать Нагорный Карабах. Их правительство заявляет, что нагорно-карабахский вопрос для них больше не существует, что он был решен в ходе 44-дневной войны 2020 года. И это несмотря на то, что сегодня в этом регионе по-прежнему проживает 120 тысяч наших соотечественников.Баку настаивает на том, что они должны жить по законам Азербайджана или уехать. Они прекрасно знают, что ни один армянин никогда не захочет жить в таком Азербайджане, где нарушаются права человека, не работают ценности демократии, и к тому же, как армяне, они находятся в постоянной опасности.Несмотря на нашу готовность заключить мирный договор и взаимно признать территориальную целостность, Азербайджан продолжает занимать агрессивную позицию».

Отвечая на вопрос журналиста о блокаде Лачинского коридора, президент Республики подчеркнул, что 12 декабря 2022 года азербайджанские псевдоэкологические активисты под совершенно ложными предлогами перекрыли гуманитарный коридор Лачина, создав угрозу гуманитарного кризиса для 120 тысяч человекНагорного Карабаха: это нехватка еды, медикаментов, электричества и газа из-за постоянных отключений.

Касаясь общих региональных вопросов, Ваагн Хачатурян подчеркнул, что Армения полностью привержена цели достижения стабильного и прочного мира в регионе и установления сбалансированных и добрососедских отношений со своими соседями.

«Мы хотим иметь добрососедские отношения с нашими соседями, поэтому наше правительство пошло по пути нормализации отношений с Турцией. Я рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой. Мы должны смотреть в будущее и видеть, какой регион мы хотим оставить нашим детям. Мы должны стремиться к региональному балансу и миру, а не к войне».