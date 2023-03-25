Премьер-министр Никол Пашинян представил некоторые детали проекта академического городка, который планируется построить в центре общины Аштарак.

Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook Пашинян опубликовал видео из этого района и отметил, что Академгородок будет состоять из трех частей, предназначенных для трех областей: искусства, технологий и подготовки офицерского состава.

«Напомню, что проект академического городка должен стартовать с района «АрменФильм», где будут располагаться кластеры искусств, с высшей школой искусств и университетом искусств. У нас будет современный концертный зал. Хочу подчеркнуть, что концертный зал будет не только концертным, но и залом для просмотра кино, оперы, театра, так сказать, у нас будет универсальная сцена.А также студии и павильоны «АрменФильм» будут использоваться для студентов, а университет искусств будет включать в себя литературу, музыку, театр и кино. Район технологий — все возможные технологии, а офицерский сектор — все офицерские профессии со средним образованием и университета», — сказал Пашинян.

По его словам, предполагается, что транспортным средством, соединяющим эти три части, станет трамвай, который, по словам премьер-министра, станет очень важным элементом формирования культуры.

Премьер-министр также добавил, что если специалисты одобрят технико-экономические и архитектурные расчеты, то в этом районе будет построен национальный футбольный стадион.

«Да, это наш ответ на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, потому что я считаю, что будущее Армении — это образование, будущее Армении — это технологии, наука, будущее Армении — это искусство и культура», — заключил Пашинян.