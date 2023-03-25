Министерство юстиции Армении зарегистрировало Армянскую Ереванскую епархию Русской Православной Церкви

Как передает Арменпресс, об этом в своем Telegram-канале сообщил митрополит Леонид— епископ Русской Православной церкви, и опубликовал соответствующий документ.

«На протяжении нескольких лет шли мы к этому, кропотливо согласовывая юридические детали и требования армянского законодательства с правилами и положениями нашей церкви. Устав епархии разработан и утвержден в рамках действующего законодательства Республики Армения, с полным соблюдением интересов Русской Православной Церкви

Благодарю за поддержку Посольство Российской Федерации в Республике Армения и лично посла Сергея Копыркина,а также главу юридического отдела Московского Патриархата», — написал митрополит Леонид.