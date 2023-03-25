Федерация футбола Армении представила окончательный состав сборной Армении на матч против команды Турции в рамках отборочного раунда Евро-2024.

Как передает Арменпресс, в итоговом списке сборной Армении оказались следующие футболисты:

Станислав Бучнев

Ерджаник Губасарян

Вараздат Ароян

Тарон Восканян

Степа Мкртчян

Угочукву Иву

Хорен Байрамян

Эдуард Сперцян

Эдгар Бабаян

Лукас Селараян

Тигран Барсегян

Арман Нерсесян

Камо Ованнисян

Норберто Балекян

Жирайр Маргарян

Арсен Бегларян

Георгий Арутюнян

Эрик Пилоян

Карен Мурадян

Давид Давидян

Наир Тикнизян

Саргис Адамян

Ваан Бичахчян.

В окончательный состав команды не вошли футболист «Баварии-2» Грант-Леон Ранос, защитник шведской «Бромапоикарны» Андре Чалешер, нападающий «ЦСКА София» Жирайр Шагоян.

Федерация футбола Армении не приводит подробностей об исключении из списка Гранта-Леона Раноса и Жирайра Шагояна. Ранее федерация сообщила, что Андре Чалешер получил травму на тренировке и пропустит матч против Турции.

В первом матче отборочного раунда Евро-2024 сборная Армении сразится со сборной Турции на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Матч состоится 25 марта и начнется в 21:00 по ереванскому времени.