Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин с рабочим визитом находился в Тавушской области.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство РФ в Армении.

В рамках визита состоялась встреча Копыркина с губернатором Айком Галумяном. Стороны отметили важность последовательного развития армяно — российских отношений, включая межрегиональное сотрудничество.

Высоко оценив динамику торгово-экономического сотрудничества между странами, собеседники обсудили текущее состояние и перспективы расширения связей Тавушской области с субъектами Российской Федерации, в том числе с учетом существенного взаимного интереса деловых кругов.

Торговый представитель России в Армении Анна Донченко проинформировала администрацию области о возможных форматах установления и развития взаимодействия между бизнес-сообществами регионов России и Армении

Копыркин выразил благодарность администрации области за поддержку гуманитарных инициатив, осуществляемых Россией, в том числе — обучение русскому языку.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Глава дипмиссии проинформировал областную администрацию о системных усилиях России в рамках содействия мирному урегулированию в регионе.

Копыркин вместе с руководством области посетил приграничное село Беркабер:

Посол и губернатор также посетили Иджеванский филиал Ереванского государственного университета, а также «Русский центр».