Престижный американский журнал Forbes представил 14 оригинальных и ошеломляющих инструментов искусственного интеллекта и включил в этот список армянский Picsart.

Как передает Арменпресс, в начале марта в этом ряду появились армянский Krisp и Podcastle.

«Picsart—платформа для преобразования текста в изображения с полным набором инструментов для редактирования изображений, позволяющая превратить слова в искусство, а затем скорректировать результаты для получения нужных изображений», — отмечается в описании издания.

Издание также добавляет, что искусственный интеллект продолжает оставаться самой обсуждаемой темой в технологической сфере.В основе этого лежит ChatGPT, которое сейчас считается самым быстрорастущим приложением среди пользователей в истории.

«Широкий спектр представленных приложений и платформ также показывает, насколько быстро развивается и диверсифицируется искусственный интеллект, а также его возможное влияние на все аспекты жизни», — пишет Forbes.