Двое жителей города Степанакерт Республики Арцах через социальные сети передавали представителям спецслужб Азербайджана совершенно секретную информацию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Республики Арцах.

«Двое жителей города Степанакерт Республики Арцах установили связь с представителями спецслужб Азербайджанской Республики через социальные сети, в обмен на выгодное предложение и регулярное вознаграждение передавали секретные и совершенно секретные сведения, а также сведения о безопасности граждан Арцаха, об общем состоянии экономики, социальных программах в условиях блокады, об изменениях в составе правительства, указах президента, а также иную информацию, касающуюся населения Республики Арцах, совершивтем самым государственную измену.

Упомянутые два лица были арестованы следственным органом, и на основании совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия, следователь предъявил им обвинение по ч. 1 ст. 310 (государственная измена) Уголовного кодекса Республики Арцах. В качестве меры пресечения избрано содержание под стражей», — говорится в сообщении.

Следственный комитет Арцаха призывает и предостерегает, проявлять крайнюю бдительность и осторожность, не поддаваться на заманчивые предложения особенно в сфере Интернета,и не разглашать другим пользователям даже банальную, незначительную информацию.

«Помните, что возмездие неизбежно, и за каждый поступок, подрывающий устои государства, помимо измены и преступления против собственной совести и памяти тысяч наших мучеников, вы будете нести строгую ответственность в соответствии с законом», — состояния сообщения.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.