Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Собеседники коснулись продолжающейся кризисной ситуации в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Состоялся обмен мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанских отношений, вопросам мирного договора и возобновления эксплуатации региональных коммуникаций.

Премьер-министр выразил обеспокоенность нарастающей в последнее время агрессивной риторикой и провокационными действиями Азербайджана, которые препятствуют усилиям по достижению стабильности и мира.

Председатель Европейского совета подтвердил готовность ЕС способствовать диалогу и миру в регионе.