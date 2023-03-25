Национальное Собрание Армении присоединится к экологической инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли»,отключив электричество и внешнее освещение здания парламента 25 марта с 20:30 до 21:30 часов.

Как передает Арменпресс, Национальное Собрание распространило сообщение об этом на своей странице в Facebook.

С 2008 года по инициативе армянского отделения фонда в Армении реализуется это экологическое движение, которое, помимо цели экономии энергии в течение одного часа, имеет еще одну цель: объединение вокруг идеи сохранения планета Земля и создание более зеленого и светлого будущего.