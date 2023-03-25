Министр обороны Армении Сурен Папикян посетил территорию N-й воинской части, предназначенной для женского полка и учебного центра женщин-срочниц, совершил поездку по местности, на месте ознакомился с ходом строительства.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РА.

Начальник управления капитального строительства и размещения личного состава Минобороны доложил министру Папикяну о сейсмостойкости зданий и сооружений воинской части, а также подробностях о зданиях, подлежащих реконструкции и ремонту.

Глава оборонного ведомства дал соответствующие указания относительно проекта и сроков реализации строительных работ.

Ранее Минобороны сообщило, что ведутся обсуждения по созданию возможности для женщин проходить добровольную военную службу в Армении.