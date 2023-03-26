26 марта в городах Сисиан — Сюникской области и Ани — Ширакской области проходят, внеочередные общинные выборы в Советы старейшин.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии Армении, в общине Ани Ширакской области — 20 избирательных участков, а в общине Сисиан Сюникской области – 41 избирательный участок.

«В 8:00 часов утра 61 избирательный участок, образованный для выборов, были открыты в порядке, установленном Избирательным кодексом РА, и приняли первых избирателей. Во время выборов в органы местного самоуправления для электронной регистрации избирателей используется 87 технических устройств.

Все избирательные участки оборудованы камерами. За ходом выборов можно следить в прямом эфире на сайте ЦИК.

По состоянию на 19 марта 2023 года количество избирателей в общине Сисиан составляет 22 880 человек, в общине Ани — 15 918 человек», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в общине Ани участвуют альянс «Нация-Община» (в составе — партии «Демократический либеральный союз Армении» и Партии реформистов), «Моя сильная община», «Армянская мечта» и «Гражданский договор». В общине Сисиан Сюникской области выдвинуты представители Республиканской партии Армении, партии «Гражданский договор» и «Решение гражданина». Для наблюдения за избирательным процессом аккредитованы 15 СМИ и 2 организации, осуществляющие наблюдательную миссию, одна из которых – совместная.

Отмечается, что члены ЦИК Анна Григорян, Сильва Маркосян и Жирайр Карапетян в течение дня будут находиться в общине Сисиан, а член ЦИК Арусяк Терчанян и секретарь ЦИК Армен Смбатян — в общине Ани.

ЦИК Армении сообщает, что число участников выборов — по общинам, будет публиковаться сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии каждые три часа, начиная с 12:00 часов: эл/адрес — https://www.elections.am.