Днем 26-го, ночью 28-го, 29-30-го марта в отдельных районах, 27-го и 31-го марта в большинстве регионов ожидаются осадки, в отдельных местах-туман, возможна также гроза. Днем 28 марта погода будет без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении.

«Ветер южный 3-6 м/сек, 26-го, 28-го марта ожидается усиление ветра до 13-16 м/сек, 29-го-до 18-23 м/сек. Днем 26 марта температура воздуха повысится еще на 2-4 градуса, 27 марта понизится на 4-6 градусов», — говорится в сообщении

Согласно источнику, днем 26-го, 29-30-го марта в Ереване, возможно — 27-го и 31-го марта, ожидается дождь, возможна также гроза. Днем 28 марта ожидается погода без осадков.