По состоянию на 11:00 часов 26 марта во внеочередных выборах в Совет старейшин общины Сисиан Сюникской области приняли участие 10,88% граждан, имеющих право голоса, или 2490 из 22880 граждан.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии РА, в общине Ани Ширакской области по состоянию на 11:00 часов в голосовании приняли участие 10,64% граждан, имеющих право голоса, или 1 693 из 15 918 граждан. В обеих общинах по состоянию на 11:00 часов в голосовании приняли участие 10,78% всех имеющих право голоса избирателей.

Согласно источнику, статистику явки избирателей по населенным пунктам можно найти на сайте ЦИК.

Отмечается, что окружная избирательная комиссия № 33, охватывающая Анийскую общину Ширакской области, включает 20 участков, а Сисианская община Сюникской области — 41 участок.

В 8:00 часов утра 61 избирательный участок, образованный для выборов, был открыт в порядке, установленном Избирательным кодексом РА, и принял первых избирателей. Во время выборов в органы местного самоуправления для электронной регистрации избирателей используется 87 технических устройств.