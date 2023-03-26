Представляющие Армению шахматистки продолжают борьбу на индивидуальном Чемпионате Европы среди женщин.

Как передает Арменпресс, в Черногории, в городе Петровац, на Чемпионате Европы среди женщин состоялись партии 7-го тура. Сусанна Габоян победила 10-ю чемпионку мира — Антуанетту Стефанову.

Победу одержала и Анна Саркисян. Лилит Мкртчян, Элины Даниелян, Мариам Мкртчян и Полины Кобак завершились партии вничью. Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян и Анна Саркисян набрали 5 очков из 7 возможных.

Лидер турнирной таблицы — Оливия Киолбаса с 6 очками.