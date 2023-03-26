26 марта в отделение Кармир Шука (Красный рынок) Мартунинского районного отдела МВД Республики Арцах поступило сообщение о том, что около 10:10 часов, когда жители села Сос Размик Арутюнян и Ерванд Балаян занимались обрезкой и уборкой виноградника в районе под названием Хзазен Так административного района села, в их сторону велись нерегулярные выстрелы с позиций противника.

Об этом Арменпресс сообщили из полиции МВД Арцаха

«В тот же день, около 11:05 часов, азербайджанскими солдатами были обстреляны жители села Тагавард Вова Хачатрян и Рубен Алавердян, выполнявшие сельскохозяйственные работы на пшеничном поле участка под названием Шехери ерес, расположенного на административной территории того же села.

С прилегающих азербайджанских боевых позиций из различного стрелкового оружия были обстреляны граждане Арцаха.

К счастью, никто не пострадал. Однако в очередной раз сельскохозяйственные работы были остановлены.

Сообщение передано российским миротворческим силам», — говорится в сообщении.