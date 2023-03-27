Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) опубликовала данные регулярной оценки предотвращения коррупции среди судей, депутатов и прокуроров в Армении (эта оценка проводится в Армении с 2015 года).

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве юстиции Армении.

С 2019 года вследствие низкого уровня выполнения рекомендаций GRECO работа Армении оценивалась «в целом неудовлетворительно» (11 из 18 представленных рекомендаций оставались невыполненными).

В результате масштабных антикоррупционных и судебных реформ 2022 года, а также дополнительных обсуждений постоянного представительства Армении в ходе 93-го пленарного заседания GRECO, состоявшегося в Страсбурге с 20 по 24 марта с. г., еще две рекомендации были оценены как выполненные. В результате Армения, наконец, вышла из процесса оценки несоответствия требованиям GRECO и уже не оценивается как страна «в целом с неудовлетворительными» показателями.

Министерство юстиции Армении будет последовательно в вопросе продолжения борьбы с коррупцией, стремясь обеспечить полное выполнение рекомендаций GRECO.

Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) — орган, созданный для мониторинга антикоррупционных стандартов государств-членов Совета Европы, который действует с 1999 года. Республика Армения является членом GRECO с 2004 года и регулярно оценивается в контексте выполнения рекомендаций GRECO.