Азербайджан и Турция возобновляют Геноцид армян путем этнической чистки Арцаха, в то время как международное сообщество наблюдает без значимых действий

Как можно оправдать невыносимое отсутствие освещения этого конфликта в СМИ? Лачинская дорога, жизненно важная дорога, соединяющая Арцах (Нагорный Карабах) с Арменией, по-прежнему находится под контролем азербайджанского спецназа с молчаливого согласия России. Жизнь 120000 мирных жителей, в том числе 30000 детей в Арцахе, вот уже более трех месяцев снова находится под угрозой. В блокаде с 12 декабря 2022 года Республика задыхается в немыслимой тишине и постыдном равнодушии.

Поскольку Армения, США, Франция и многие страны мира готовятся 24 апреля 2023 года, как и ежегодно, почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, давайте настаивать на том, что долг памяти не освобождает нас от действий, направленных на помощь армянам, ставшим объектом новой этнической чистки в Арцахе.

Отсутствие осуждения Азербайджана и соответствующих санкций со стороны международного сообщества может только подтолкнуть диктатора Ильхама Алиева к проведению его экспансионистской, ревизионистской и геноцидной политики.

В новостном веб-журнале «The Blunt Post» опубликована большая статья адъюнкт-профессора и научного сотрудника «EHESS-Paris», эксперта «Фонда Освенцима» Анник Ассо о ситуации в регионе