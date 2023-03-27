Азербайджан нарушил соглашение о прекращении огня с Арменией, пишет ресурс Frankfurter Allgemeine Zeitung

С середины декабря азербайджанцы блокируют единственную дорогу в Нагорный Карабах, Лачинский коридор, серьезно нарушая снабжение 120000 жителей анклава.

После боев, в результате которых в 2020 году погибло более 6500 человек, Россия выступила посредником в заключении соглашения о прекращении огня, которое вынудило Армению отказаться от больших территорий.

Сейчас Россия обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня с Арменией, поскольку подразделения ВС Азербайджана в субботу пересекли линию разграничения в Шушинском районе, нарушив соглашение от 9 ноября 2020 года.