Индекс экономической активности Армении за первые два месяца этого года, январь-февраль, по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10,9 %.

Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Объем промышленного производства в январе-феврале 2022 года по сравнению с январем-февралем 2022 года увеличился на 1 %. Объем строительства за 2 месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 13,2 %.

Рост товарооборота в январе-феврале текущего года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 18 %.

За первые 2 месяца 2023 года объем оказанных услуг в Армении увеличился на 23,5 %.

За январь-февраль текущего года индекс потребительских цен вырос на 8,1 % по сравнению с январем-февралем 2022 года. Индекс цен на промышленную продукцию за тот же период увеличился на 0,8 %.

В объеме производства электроэнергии в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 0,2 %.

Что касается внешнеторгового оборота, то за первые два месяца текущего года зафиксирован рост объема внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 77,7 %, при этом экспорт увеличился на 96,4 %, импорт — на 67,4 %

Курс драма к доллару США в январе-феврале составил 394,67 драма.