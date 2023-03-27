На 44-й очередной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы член правления партии «Просвещенная Армения» Давид Хажакян ответил на ложные тезисы азербайджанского делегата Гумбата Гусейнова, заявлявшего о правах азербайджанцев, которые в прошлом, якобы, были перемещены из Армении.

Отвечая на заявления азербайджанского делегата, он в первую очередь напомнил о 7-м положении Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которым Азербайджан обязался гарантировать возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев на места их проживания в Нагорном Карабахе и прилегающих районов. Хажакян отметил, что азербайджанская сторона отказывается выполнять это обязательство и отказывается возвращать перемещенных лиц и беженцев в Шуши, Гадрут и в другие районы.

«Некоторое время назад мы слушали выступление делегата Азербайджана, который говорил о некоторых требованиях со стороны Армении. Вы знаете, что Армения готова говорить о мирной повестке, и это важно для нас. Было много договоренностей, и мы можем сказать, что готовы выполнять согласованные положения. Но теперь, когда делегат Азербайджана говорит о возвращении некоторых перемещенных лиц, мне придется зачитать пункт 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое было подписано и президентом Азербайджана. В пункте 7 заявления говорится, что внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под надзором Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, но в действительности все обстоит иначе. Азербайджан отказывается выполнять это обязательство. Они отказываются возвращать беженцев в Шуши, Гадрут и в другие районы, и при этом на этой платформе выдвигают свои требования», — заметил Хажакян.

Он добавил, что мир будет возможен лишь тогда, когда каждая сторона выполнит свои обязательства. «Вы знаете, что Лачинский коридор уже давно перекрыт, и мы видели заявление Комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, в котором говорится, что Азербайджан обязан открыть коридор, потому что это единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. Однако они этого не делают, создавая гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, а здесь делают заявления о новых требованиях. Предлагаю делегату Азербайджана поговорить со своим президентом и призвать его выполнить все обязательства, которые Азербайджан взял на себя по Трехстороннему заявлению от 9 ноября, и разблокировать Лачинский коридор, потому что государство-член Совета Европы не может создавать гуманитарный кризис, исходя из своих политических интересов», — заключил Давид Хажакян.