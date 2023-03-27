Главный тренер сборной Кипра по футболу Темури Кецбая и член сборной Андроникос Какулис возлагают большие надежды на предстоящий матч против сборной Армении.

Как сообщает Арменпресс, член национальной сборной Кипра Андроникос Какулис считает сборную Армении по футболу высококвалифицированной командой. Какулис возлагает большие надежды на матч 28 марта, так как недоволен квалификационным матчем против Шотландии.

«Это еще одна хорошая возможность для нас поиграть друг с другом, пока мы еще молоды», — сказал он.

Главный тренер сборной Кипра не собирается делать больших изменений в команде после игры с Шотландией.

«В основном мы соревнуемся с командами, которые сильнее нас, и иногда нам нужны чудеса, чтобы победить. Мы новички в сборной Кипра. Предыдущий матч Армении получился сложным, уверен, что и нам будет сложно, потому что сборная Армении хорошо выступает дома», — сказал специалист.

Сборная Армении по футболу 28 марта на Республиканском стадионе примет сборную Кипра. Игра начнется в 19:00 по ереванскому времени.