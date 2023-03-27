Соглашение о вопросах юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 24 марта вступило в силу для России, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы организации.

«Международный договор ратифицирован в Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Российской Федерации и Республике Таджикистан и в соответствии со статьей 21 вступил силу для указанных государств 24 марта 2023 года», — указывается в тексте. В пресс-службе напомнили, что соглашение было подписано членами ОДКБ в Душанбе 16 сентября 2021 года.

«На основании этого документа будет осуществляться сотрудничество компетентных органов государств — членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) — по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности», — пояснили в организации.

Ранее сообщалось, что документ также направлен на оперативное расследование преступлений, совершенных лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, против граждан принимающей стороны в местах дислокации при условии задержания на месте преступления.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения 28 мая 2022 года.