27 марта в Ереване состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Чешской Республики. Делегацию Армении возглавил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, делегацию Чехии – генеральный директор по европейским делам МИД Чехии Ярослав Курфюрст (Jaroslav Kurfürst).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней армяно-чешской повестки дня. Стороны с удовлетворением подчеркнули высокий уровень налаженного политического диалога и необходимость его поддержания. Касаясь перспектив экономического сотрудничества, стороны выразили готовность предпринять шаги по расширению деловых связей. Также было обсуждено сотрудничество в культурной, образовательной и научной сферах.

Стороны коснулись расширенного партнерства Армения-ЕС, а также обсудили возможности взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Состоялся обмен мнениями по ряду представляющих взаимный интерес вопросов региональной и международной повестки дня.

Заместитель министра Ованнисян проинформировал собеседника об ухудшении гуманитарной ситуации в результате продолжающейся блокады Лачинского коридора и приверженности и усилий Армении по установлению мира в регионе. Была подчеркнута важность принятого 22 февраля решения Международного суда ООН, согласно которому Азербайджан должен принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в обоих направлениях.

После консультаций Ярослав Курфюрст был принят министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Собеседники коснулись двустороннего политического диалога между Республикой Армения и Чешской Республикой, а также вопросов партнерства Армения-ЕС, в том числе размещения в Армении миссии гражданских наблюдателей ЕС.

Собеседники обменялись мнениями о последних развитиях в регионе. Министр иностранных дел Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся переговоры по договору об установлении мирных отношений между Арменией и Азербайджаном, провокации и агрессивная риторика последнего не способствуют усилиям, направленным на установление стабильности в регионе.