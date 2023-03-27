Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 27 марта созвал внеочередное расширенное заседание Совета безопасности с участием представителей политических сил Национального собрания.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что цель встречи – вместе обсудить имеющиеся проблемы в сложившейся военно-политической обстановке и принять необходимые решения.

Говоря о регулярном нарушении Азербайджаном положений Трехстороннего заявления от 2020 года и последовательном усилении гуманитарного, социально-экономического, военного, политического и психологического давления на Арцах в условиях продолжающейся с 12 декабря 2022 года блокады, президент Арутюнян отметил, что несмотря на многочисленные заявления и увещевания, международные акторы продолжают ограничиваться декларативными заявлениями и действиями, не являются последовательными в реализации весомых решений.

«Поэтому наша задача — трезво оценить степень сложности ситуации и ответственности, провести переоценку все имеющиеся ресурсы и механизмы для предотвращения возможных новых угроз, сделать необходимые выводы и принять шаги. Уверен, что нашими разумными шагами можно преодолеть и этот сложный период, сохранив и защитив жизненные интересы Республики Арцах», — подчеркнул Арутюнян.

Министр обороны Камо Варданян выступил на заседании с докладом об оперативной обстановке.

Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня.

Президент Республики Арцах дал ряд поручений уполномоченным органам.