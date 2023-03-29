Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 марта принял участие в пленарном заседании официального открытия второго Саммита за демократию. Саммит по инициативе президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена проводится в онлайн-формате.

«Арменпресс» сообщили об этом в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

Во втором Саммите за демократию принимают участие лидеры более 100 стран, также представители гражданского сообщества и международных демократических институтов. Странами-соорганизаторами мероприятия являются Соединенные Штаты Америки, Коста-Рика, Нидерланды, Республика Корея и Замбия. Пленарное заседание началось с приветственных посланий лидеров этих стран. Со вступительной речью выступил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках саммита запланированы тематические панельные дискуссии: Выполнение обязательств первого саммита за демократию 2021 г.; Вызовы демократии и демократические ценности; Обеспечение подотчетности управления, верховенства закона, защиты прав человека, свободы прессы, инклюзивного экономического роста и другие.