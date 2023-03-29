Финансово-экономические потери из-за блокады Азербайджана единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией и миром — Лачинского коридора, составляют не менее 753 млн драмов или 1,9 млн долларов в день.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в Докладе по оценке потерь экономики Арцаха из-за блокады, подготовленном профессиональной группой экономистов международного консультанта по управлению общественными финансами Вардана Арамяна по заказу правительства Республики Арцах и бывшего госминистра, соучредителя Агентства территориального развития «Мы — наши горы» Рубена Варданяна.

К презентации доклада в Ереване по видеосвязи присоединились бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян и руководитель проектов Арцаха Агентства территориального развития «Мы — наши горы» Григорий Мартиросян. Мартиросян был и в составе профессиональной команды. «Арцах уже 108 дней находится в осаде. Это действительно повлияло на все сферы экономики Арцаха. В будущем восстановить экономику Арцаха будет очень сложно», — сказал Григорий Мартиросян, добавив, что доклад будет представлен международным структурам.

Команда экономистов провела оценку по 4 методам, используя разные инструменты.

Согласно докладу, общие финансово-экономические потери Арцаха в результате блокады составляют не менее 651 млн драмов или 1,6 млн долларов в сутки. «1,6 млн долларов — это оценка социально-экономических потерь без учета благосостояния, за один день, что включает в себя потерю налогов в размере 81 млн драмов и первичные социальные расходы в размере 36,3 млн драмов. Получается ежедневный ущерб в 1,65 млн долларов, если не учитывать потери в сфере благосостояния, если учитывать и благосостояние, то ежедневно мы несем потери в 1,9 млн долларов, без оценки потерь потенциала, размера финансирования расходов, необходимого для буферов», — сказал Арамян.

В результате 100-дневной блокады Арцах понес экономический ущерб в размере около 165 миллионов долларов с учетом социально-экономических потерь и около 190 миллионов долларов с учетом потерь благосостояния.

В оценках не учитывались некоторые издержки блокады — потеря мощностей и затраты, необходимые для буферов, чтобы избежать таких потрясений в экономической жизни.

«Чем дольше продлится эта блокада, тем больше ухудшится экономический потенциал Арцаха. В дальнейшем мы можем столкнуться с ситуацией, когда экономической жизни не будет вообще, будет прямое потребление, деньги будут поступать из-за рубежа, жители Арцаха просто будут потреблять, а потребляемые товары в основном будут импортироваться извне», — сказал Арамян.

Экономика Арцаха росла до 2020 года. С 2020 года, неся на себе катастрофические последствия войны, уже два года подряд экономика переживает спад, темпы которого в среднем составляли 17,6 % в год. С 2022 года экономика Арцаха начала восстанавливаться. Значительный высокий экономический рост в размере 18,2 % был зафиксирован в январе-сентябре. Но этот высокий рост был нарушен блокадой. Показатель экономической активности в декабре снизился на 20,7 %, тогда как в октябре и ноябре темпы роста продолжали оставаться высокими, сопоставимыми с ростом за предыдущие 9 месяцев, и составили 27,7 % и 13,5 % соответственно.

Согласно докладу, если «образ жизни» останется закрытым, в среднем может быть около 16 200 безработных. Для правительства возникнет еще одна проблема. Если на 1 безработного предусмотрено 68 000 драмов пособия, государственный бюджет понесет дополнительные расходы в размере около 36,3 млн драмов или 92 000 долларов в день. При этом следует учитывать, что пока человек был трудоустроен и имел работу, его благосостояние было выше, потому что получаемая зарплата была выше, чем 68 000 драмов. Отсюда и возникает потеря благосостояния. Арамян подчеркнул важность информирования международного сообщества, что люди в Арцахе теряют и свое благосостояние.

Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заметил: «С первого дня блокады мы старались не только оперативно реагировать на проблемы, но и понимать ситуацию в долгосрочной перспективе. Для этого нужно было проделать много последовательной работы. И я уверен, что проделанная нами работа была очень важна для нас и для того, чтобы представить миру, что это не только проблема пропитания и электричества, а общий кризис, связанный с обществом, жизнью государства, с будущим, который глубже, и поставил нас перед большим количеством проблем».

В докладе подчеркнута необходимость создание буферов, которые позволят минимизировать социальные и экономические потери общества Арцаха.