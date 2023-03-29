Началась продажа билетов на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в Ереване с 15 по 23 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», стоимость билетов на чемпионат — от 1000 до 10 000 драмов. Билеты можно приобрести в онлайн формате.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в истории независимой Армении в Ереване проводится впервые. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате примут участие более 500 спортсменов почти из 40 стран. Общее количество членов делегаций превысит 1000 человек. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 14 апреля.