Газ и нефть Азербайджана имеют ключевое значение для ЕС в вопросе замены российского ископаемого топлива, но есть также риск, что это может помешать усилиям ЕС выступить посредником на Южном Кавказе. Об этом пишет издание POLITICO, напоминая, что Азербайджан расценивает размещение гражданской миссии ЕС в Армении как вмешательство в свои внутренние дела.

В то же время, POLITICO отмечает, что Европарламент опубликовал доклад с осуждением ситуации с правами человека в Азербайджане, что вызвало недовольство Баку.

«Все это бросает тень на сделку ЕС с Азербайджаном на высоком уровне по удвоению ежегодных поставок газа в ЕС к 2027 году до 20 млрд кубометров», — пишет издание.

В беседе с POLITICO один из высокопоставленных чиновников дипломатической службы ЕС с сожалением отметил, что развертывание наблюдательной миссии, похоже, обострило отношения с Баку.

«Мы надеялись на совершенно иной сценарий с Баку. Мы делимся с Азербайджаном всей необходимой информацией о патрулировании и так далее, потому что не хотим никаких проблем», — сказал чиновник, имя которого не разглашается.

Согласно статье, поскольку Россия занята конфликтом на Украине, Брюссель надеялся увеличить свое присутствие на Южном Кавказе за счет налаживания экономических связей с Азербайджаном, предлагая политическую поддержку и Армении, чтобы сохранить баланс между двумя воюющими сторонами.

Однако размещение 100 наблюдателей в Армении в Азербайджане воспринимается крайне негативно. На прошлой неделе государственные СМИ Азербайджана написали, что «миссия ЕС помогает спровоцировать Азербайджан на развязывание новой войны» и что «ЕС будет нести ответственность» за любой новый конфликт.

Официальный представитель Азербайджана в ЕС Вакиф Садыков в свою очередь заявил POLITICO, что Баку обеспокоен присутствием наблюдателей на границе с Азербайджаном.

Баку также был возмущен тем, что Европарламент проголосовал за доклад, осуждающий широкомасштабную агрессию Азербайджана против Армении, совершенную в сентябре 2022 г.

POLITICO напоминает, что президент Европейского совета Шарль Мишель 25 марта говорил с лидерами Армении и Азербайджана, но всего через несколько часов после этого Азербайджан подтвердил, что его войска вновь продвинулись в зоне прекращения огня в Нагорном Карабахе.

По словам старшего аналитика Фонда Карнеги по Европе Томаса де Ваала, если усилия ЕС по достижению урегулирования между Арменией и Азербайджаном не увенчаются успехом, западные страны будут настаивать на санкциях против Баку, что создаст проблемы для ЕС, который пытается использовать Азербайджан как альтернативу отказу от российского топлива.