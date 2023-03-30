29 марта премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго саммита за демократию. Саммит, по инициативе президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, проводится в режиме видеоконференции.

По итогам пленарного заседания Второго саммита за демократию была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой. «Арменпресс» ниже приводит текст оговорки.

Республика Армения воздерживается от следующего параграфа:

«Мы подтверждаем нашу твердую решимость поддерживать те страны и народы мира, которые привержены ценностям свободы и демократии, и выступают против прямых или косвенных попыток или угроз подорвать их. Мы признаем основополагающие принципы Устава Организации Объединенных Наций, согласно которым все государства в своих международных отношениях должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства и разрешать свои международные споры мирными средствами. Мы признаем неотъемлемое право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Подчеркиваем необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН. Мы осуждаем ужасные последствия агрессии Российской Федерации против Украины с точки зрения прав человека и гуманитарные последствия, в том числе продолжающиеся нападения на критически важные объекты инфраструктуры по всей территории Украины с разрушительными последствиями для гражданского населения, и выражаем глубокую обеспокоенность большим числом жертв среди гражданского населения, в том числе женщин и детей, количеством внутренне перемещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, а также нарушениями и злоупотреблениями, совершенными в отношении детей. Мы глубоко обеспокоены неблагоприятным воздействием войны на глобальную продовольственную безопасность, энергетику, ядерную безопасность и окружающую среду. Мы требуем, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, и призываем к прекращению боевых действий. Мы также призываем стороны вооруженного конфликта соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право. Мы также призываем к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно удерживаемых и возвращению всех интернированных и насильственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, включая детей. Мы решительно выступаем за привлечение в соответствии с международным правом за совершенные на территории Украины наиболее тяжкие преступления путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебных преследований на национальном или международном уровне, а также выступаем за обеспечение справедливости для всех жертв и предотвращение будущих преступлений».

поскольку этот параграф не отражает все конфликты и кризисы всесторонне и всеобъемлюще и не касается факта агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и оккупации отдельных частей суверенной территории Армении.