Министерство образования, науки, культуры и спорта накануне на платформе e-draft ввело в обращение проект решения правительства Армении, согласно которому театр «Гой» присоединяется к Национальному академическому театру им. Сундукяна.

Отмечается, что необходимость данного проекта направлена на более эффективное и целенаправленное использование творческого потенциала Национального экспериментального центра сценического искусства им. Армена Мазманяна «Гой».

Предлагается включить театр «Гой» в состав Национального академического театра им. Сундукяна в качестве подразделения.

В обосновании решения говорится, что таким образом в ближайшее время театральная труппа центра «Гой» получит возможность полноценно использовать территориальные (большая сцена, Black box), имущественные и материально-технические возможности Национального академического театра им. Сундукяна, решится также вопрос вовлечения актерской группы в более широкие творческие отношения, будет создана возможность соприкоснуться к различному режиссерскому почерку.