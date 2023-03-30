Шахматистки Армении завершили выступления в индивидуальном первенстве Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в Черногории в городе Петровац состоялись партии последнего 11-го тура чемпионата. Из представительниц Армении лучший результат показала Анна Саркисян, которая, набрав 7,5 балла из 11 возможных, заняла 10-е место. Элина Даниелян — 14-я, Лилит Мкртчян — 21-я. Мариам Мкртчян, выполнившая на этом чемпионате норматив международного гроссмейстера среди женщин, занимает в турнирной таблице 30-е место. Сусанна Габоян лишь 65-я, Полина Кобак — 84-я.

Чемпионкой женского индивидуального первенства Европы стала Мэри Арабидзе из Грузии.