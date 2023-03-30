Азербайджан не только продолжил незаконное блокирование Лачинского коридора, но и в последние дни совершил очередное вторжение в зону ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«За последнюю неделю события вокруг Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, выглядят следующим образом: Азербайджан не только продолжил незаконное блокирование Лачинского коридора, но и совершил очередное вторжение в зону ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Факт вторжения зафиксирован и официальным сообщением Минобороны РФ, в котором, в частности, сказано: “25 марта 2023 года подразделения ВС Азербайджана, нарушив первый пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе, заняли высоту 2054 и приступили к инженерным работам. Азербайджанской стороне было представлено требование о необходимости выполнения положений Трехстороннего заявления, прекращении инженерных работ и возвращении подразделений вооруженных сил Азербайджана на исходные позиции”.

Таким образом, мы можем зафиксировать, что Азербайджан не только не выполняет решение Международного суда ООН от 22 февраля этого года о снятии незаконной блокировки Лачинского коридора, но и обостряет ситуацию в Нагорном Карабахе, предпринимая шаги и по блокированию внутреннего транспортного сообщения. С высоты 2054 года азербайджанская сторона взяла под непосредственное наблюдение грунтовую дорогу, соединяющую Степанакерт, Хин Шен, Мец Шен и ряд других сел», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Азербайджан объясняет это, якобы, переброской военных грузов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах.

«Это совершенно не соответствует действительности. Информация о военно-транспортных средствах — пропагандистская ложь, цель которой — узаконить возможную эскалацию», — заключил премьер.