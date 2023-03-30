Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч со сборной Кипра на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

В первые минуты матча сборная Армении имела территориальное преимущество и доминировала в игре. Сборная Кипра в конце первого тайма реализовала стандартную позицию, забив в ворота сборной Армении с углового. Автором гола стал Андреас Каро.

В начале второго тайма сборная Армении сравняла счет. В своем дебютном матче отличился Грант-Леон Ранос. Он же через несколько минуту стал автором дубля, отправив второй мяч в ворота Кипра. В конце матча Кипру удалось избежать поражения. Станислав Бучнев ошибся в игровой ситуации, а Димитрис Христофи воспользовался моментом.

Следующий матч сборная Армении по футболу проведет 16 июня. Подопечные Александра Петракова в выездном матче квалификационного тура чемпионата Европы сыграют с Уэльсом. А 19 июня в Ереване примут сборную Латвии.

Между тем, в подгруппе D, в которой и сборная Армении, состоялись два матча отборочного тура чемпионата Европы по футболу.

Сборная Уэльса, принимавшая дома Латвию, завершила матч со счетом 1:0. Единственный и победный гол на 41-й минуте забил Киффер Мур.

В другом матче Турция дома сыграла с бронзовым призером чемпионата мира Хорватией и проиграла со счетом 0:2. Дубль хорватов оформил Матео Ковачич, забивший голы на 20-й и 45-й минутах игры.

После этих матчей в турнирной таблице группы D с 4 очками лидирует команда Уэльса. На второй позиции расположилась сборная Хорватии, у которой также 4 очка. Команды Армении и Латвии не имеют очков, сборная Армении в группе занимает третье место, замыкает таблицу Латвия. Команды Армении и Латвии сыграли на одну игру меньше.