Международная федерация борьбы представила предварительные составы чемпионата Европы.

Сборные Армении будут представлены в следующих составах:

Вольная борьба:

Манвел Хндзрцян (57 кг), Арсен Арутюнян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг), Арман Авагян (79 кг), Мушег Мкртчян (86 кг) ), Сергей Саркисян (97 кг).

Греко-римская борьба:

Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Малхас Амоян (77 кг), Самвел Григорян ( 82 кг), Виген Назарян (87 кг), Артур Алексанян (97 кг), Давид Овасапян (130 кг).

В этом году Чемпионат Европы по борьбе пройдет в Загребе с 17 по 23 апреля.