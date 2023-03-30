Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял регионального директора Европейского и Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николаса Ралло.

«Арменпресс» сообщили об этом в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

В течение встречи были обсуждены текущая ситуация, события и проблемы в авиационной сфере Армении и вопросы эксплуатации и других аэропортов на территории Армении.

Должностному лицу ИКАО были представлены шаги, предпринятые Арменией в направлении устранения ограничений, применяемых к Армении Европейским Союзом.

Николас Ралло выразил удовлетворение усилиями, предпринимаемыми Арменией в направлении развития авиации Армении, также и внедрением международных стандартов и приведением законодательства авиационной отрасли Армении в соответствие с международными требованиями.