Несмотря на все трудности, правительство Республики Армения подтверждает свою приверженность мирной повестке дня.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы надеемся, что в ближайшее время произойдут конкретные изменения как в переговорном формате Степанакерт-Баку, так и в формате Армения-Азербайджан. Республика Армения готова к такой работе, и мы надеемся, что в формате Степанакарет-Баку такой настрой будет и в Баку, и в Степанакерте.

Понятно, конечно, что в этом контексте крайне важна реализация надлежащих международных механизмов и гарантий», — заключил премьер-министр.