29 марта председатель регионального совета Оверни-Рона-Альп Франции Лоран Вокье вместе с губернатором Сюникской области Робертом Гукасяном и заместителем министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертеряном посетили начальный участок перекрытого Азербайджаном Бердзорского коридора, задокументировав перекрытие дороги на пограничном пункте автомагистрали Армения-Арцах.

«Арменпресс» сообщили об этом в администрации Сюника.

Лоран Вокье заявил: «Мы пришли напомнить миру, что в Арцахе 150 000 человек отрезаны от мира, им не хватает еды и медикаментов. Это – катастрофа. И все это делается в тишине, при отворачивающихся взглядах. Сегодня внимание всего мира приковано к Украине, что, конечно, понятно, но нельзя забывать и об Арцахе, ведь если есть одно, это не значит, что нет другого. Оба одинаково важны для нас. И очень важно, чтобы международное сообщество реагировало бы на все это, и чтобы Франция оказала максимальное давление, чтобы в качестве первого шага хотя бы открылась дорога для гуманитарной помощи. Для меня важно быть в начальной части коридора, чтобы показать, что Франция рядом с Арменией и Арцахом».