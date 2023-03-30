Министерство экономики Армении предупреждает, что согласно информации, опубликованной Центром гидрометеорологии и мониторинга, самая низкая температура в долинной зоне республики, в том числе в Араратской долине, ожидается в ночь с 1 на 2 апреля, с 05:00 до 07:00. Температура воздуха понизится от 0 до -2, поверхности почвы от 3 до -4.

В предгорных районах республики минимальная температура воздуха в ночь с 31 марта на 1 апреля будет от -2 до -4 градусов, в ночь с 1 на 2 апреля — от 0 до -2 градусов.

Как передает «Арменпресс», министерство предупреждает, что при сохранении указанной температуры более 5 часов, в цветущих абрикосовых садах необходимо будет принять соответствующие профилактические меры (окуривание, при возможности и орошение).