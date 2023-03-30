Премьер-министр Никол Пашинян коснулся последних событий, связанных с переменой маршрута Лачинского коридора.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства Пашинян напомнил, что в результате договоренности, достигнутой между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха в августе 2022 года, маршрут Лачинского коридора был заменен новой дорогой. Лачинский коридор – единственная дорога, которая соединяла Арцах с РА. Поскольку он не был полностью готов, был запущен временный маршрут, который проходил по территории Армении через Корнидзорский мост, затем снова по территории Азербайджана, затем снова на территорию Республики Армения. Согласно достигнутой договоренности, этот маршрут должен был действовать до 1 апреля 2023 года.

«Вчера мы проинформировали азербайджанскую сторону, что согласно договоренности дорога после Корнидзорского моста продолжится только по территории Армении, и что пограничные войска Армении возьмут на себя охрану государственной границы РА на этом участке. Пограничные войска будут дислоцированы на государственной границе Республики Армения, на тех же позициях, где до сих пор дислоцировались подразделения Минобороны», — сказал премьер-министр.

Касаясь информации, появившейся в азербайджанских СМИ, он сказал: «Произошедшее пытаются представить как очередной блокбастер. Такой подход как минимум неконструктивен. Повторяю, никаких изменений в позициях армян в результате всего этого не произошло, с той лишь разницей, что мы намерены защищать данный район, в отличие от прежнего, силами пограничных войск. Иными словами, изменение заключается в следующем: части Министерства обороны будут отведены с тех же позиций вдоль государственной границы РА, на их месте будут развернуты части Пограничных войск. Мы сделали предложение Азербайджану, чтобы то же самое произошло и со стороны Азербайджана».

Премьер-министр выразил надежду, что процесс пройдет без провокаций.

Ранее МВД Арцаха сообщило, что азербайджанские военные перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех.

До заявления МВД Арцаха азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны этой страны сообщили об установлении азербайджанской армией контроля над новыми высотами и дорогами.