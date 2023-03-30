Азербайджан ведет очевидную подготовку к геноциду армян Нагорного Карабаха, заявил, касаясь ситуации вокруг Лачинского коридора, премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 30 марта,.

В ответ на ложные заявления Азербайджана глава Кабмина заверил, что Армения не осуществляет военных перевозок в Нагорный Карабах, у Армении нет армии в Нагорном Карабахе. Сам Азербайджан отверг предложение Армении направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов для проверки на месте ситуации, сделанное на четырехсторонней встрече, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года.

«Но это предложение остается в силе, и я думаю, что нужно окончательно прояснить этот вопрос на международном уровне. И способ сделать это — отправить группу по установлению фактов в Лачинский коридор и в НК. А то, что в Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха — факт общеизвестный. Существование и деятельность этой армии объясняется одним: Азербайджан ведет очевидную подготовку к геноциду армян Нагорного Карабаха. Более 100 дней закрыт Лачинский коридор, прекращена подача газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, граждане и сельскохозяйственная техника, занятые сельскохозяйственными работами в Нагорном Карабахе, регулярно подвергаются обстрелам азербайджанских военных. Агрессивная риторика Азербайджана продолжается», — заявил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул важность последовательного продолжения информирования об этом международного сообщества и работы по запуску соответствующих международных механизмов.

Азербайджан не только продолжил незаконное блокирование Лачинского коридора, но и в последние дни совершил очередное вторжение в зону ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе, сказал далее Никол Пашинян.

«Факт вторжения зафиксирован и официальным сообщением Минобороны РФ, в котором, в частности, сказано: “25 марта 2023 года подразделения ВС Азербайджана, нарушив первый пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе, заняли высоту 2054 и приступили к инженерным работам. Азербайджанской стороне было представлено требование о необходимости выполнения положений Трехстороннего заявления, прекращении инженерных работ и возвращении подразделений вооруженных сил Азербайджана на исходные позиции.

Таким образом, мы можем зафиксировать, что Азербайджан не только не выполняет решение Международного суда ООН от 22 февраля этого года о снятии незаконной блокировки Лачинского коридора, но и обостряет ситуацию в Нагорном Карабахе, предпринимая шаги и по блокированию внутреннего транспортного сообщения. С высоты 2054 года азербайджанская сторона взяла под непосредственное наблюдение грунтовую дорогу, соединяющую Степанакерт, Хин Шен, Мец Шен и ряд других сел», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, Азербайджан объясняет это, якобы, переброской военных грузов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах.

«Это совершенно не соответствует действительности. Информация о военно-транспортных средствах — пропагандистская ложь, цель которой — узаконить возможную эскалацию», — констатировал премьер.

Коснувшись последних событий, связанных с переменой маршрута Лачинского коридора, он напомнил, что в результате договоренности, достигнутой между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха в августе 2022 года, маршрут Лачинского коридора был заменен новой дорогой. Лачинский коридор — единственная дорога, которая соединяла Арцах с РА. Поскольку он не был полностью готов, был запущен временный маршрут, который проходил по территории Армении через Корнидзорский мост, затем снова по территории Азербайджана, затем снова на территорию Республики Армения. Согласно достигнутой договоренности, этот маршрут должен был действовать до 1 апреля 2023 года.

«Вчера мы проинформировали азербайджанскую сторону, что согласно договоренности дорога после Корнидзорского моста продолжится только по территории Армении и что пограничные войска Армении возьмут на себя охрану государственной границы РА на этом участке. Пограничные войска будут дислоцированы на государственной границе Республики Армения, на тех же позициях, где до сих пор дислоцировались подразделения Минобороны», — сказал премьер-министр.

Касаясь информации, появившейся в азербайджанских СМИ, он сказал: «Произошедшее пытаются представить как очередной блокбастер. Такой подход как минимум неконструктивен. Повторяю, никаких изменений в позициях армян в результате всего этого не произошло, с той лишь разницей, что мы намерены защищать данный район, в отличие от прежнего, силами пограничных войск. Иными словами, изменение заключается в следующем: части Министерства обороны будут отведены с тех же позиций вдоль государственной границы РА, на их месте будут развернуты части Пограничных войск. Мы сделали предложение Азербайджану, чтобы то же самое произошло и со стороны Азербайджана».

Премьер-министр выразил надежду, что процесс пройдет без провокаций.

Ранее МВД Арцаха сообщило, что азербайджанские военные перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Ахавно и Тех.

До заявления МВД Арцаха азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны этой страны сообщили об установлении азербайджанской армией контроля над новыми высотами и дорогами.

Несмотря на все трудности, правительство Республики Армения подтверждает свою приверженность мирной повестке дня, заверил Никол Пашинян.

«Мы надеемся, что в ближайшее время произойдут конкретные изменения как в переговорном формате Степанакерт-Баку, так и в формате Армения-Азербайджан. Республика Армения готова к такой работе, и мы надеемся, что в формате Степанакарет-Баку такой настрой будет и в Баку, и в Степанакерте.

Понятно, конечно, что в этом контексте крайне важна реализация надлежащих международных механизмов и гарантий», — заключил премьер-министр.