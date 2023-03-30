Член Ассамблеи штата Калифорния Крис Холден представил в Комитете по правовым вопросам меру AJR 1, которая осуждает блокаду Республики Арцах со стороны Азербайджана и призывает правительство США принять незамедлительные меры для оказания помощи армянам Арцаха.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Комитета «Ай Дата» Америки.

«С 12 декабря 2022 года Азербайджан продолжает полную блокаду единственной дороги, соединяющей Армению с этническим армянским регионом Нагорный Карабах, где проживает более 120 000 этнических армян. Блокада полностью перекрывает единственный путь гуманитарной помощи из Армении в Арцах, препятствуя доставке в регион продовольствия, топлива, медикаментов и других важнейших гуманитарных грузов», — представил Холден.

Он добавил, что в Калифорнии проживает большая армянская община, родные и друзья многих членов этой общины страдают от продолжающейся блокады. По сообщению Армянского Комитета «Ай Дата» Америки, Ассамблея штата Калифорния сегодня проголосует за меру AJR 1.