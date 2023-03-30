30 марта, около 08:30, жители общины Бердашен Мартунинского района Сенорик Алавердян и Геннадий Саркисян, были обстреляны военнослужащими с соседней азербайджанской боевой позиции при выполнении сельскохозяйственных работ на винограднике на участке «Асфальтен Так» административного района общины.

«Арменпресс» сообщили об этом в Полиции МВД Республики Арцах.

Огонь по мирным жителям Арцаха велся из стрелкового оружия, в результате чего сельскохозяйственные работы были прекращены.

В тот же день около 10:40 при выполнении сельскохозяйственных работ на пшеничном поле административного района под названием «Князянц кал» с азербайджанских боевых позиций были обстреляны и жители села Тагавард Артур Фирян, Арарат и Шура Аллавердян, Олег Арутюнян, Арсен Хачатрян и Новик Габриелян. В результате сельскохозяйственные работы были прекращены.

Информация была передана российским миротворческим силам.