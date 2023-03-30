Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Арменпресс» сообщили об этом в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с продолжающимся кризисом, вызванным незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора. Обменялись мыслями по последним событиям, армяно-азербайджанскому переговорному процессу и мирной повестке.

Стороны подчеркнули императив последовательной работы по обеспечению стабильности и мира в регионе.