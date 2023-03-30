Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Стороны обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, Украине и Сирии.

Как передает «Арменпресс», об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ходе переговоров планируется обсудить широкий спектр вопросов, в первую очередь, состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере торговли, энергетики, туризма. Предстоит обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая текущую ситуацию в Украине, урегулирование в Сирии и в Нагорном Карабахе, а также в Центральной Азии и Афганистане», — представила Мария Захарова.