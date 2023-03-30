Правительство Армении одобрило Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное между Арменией и Чехией в 2019 году.

Как сообщает «Арменпресс», вопрос был включен в повестку дня заседания правительства Армении 30 марта.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сферах военного образования, оборонной промышленности, военной истории и музейного дела, а также участие в миротворческих миссиях за рубежом.

Соглашение будет направлено в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции.

Если Конституционный суд решит, что соглашение соответствует Конституции Армении, оно будет представлено в Национальное собрание для обсуждения и ратификации.