В рамках Второго Саммита за демократию премьер-министр Никол Пашинян в формате видеоконференцсвязи выступил на мероприятии “Свобода прессы как краеугольный камень демократии”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил:

“Ваши Превосходства,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Говоря о свободной прессе, мы подчеркиваем ценность того, что пресса действует независимо от государства, иногда предоставляя информацию по вопросам, которые правительства предпочли бы не предать гласности.



Как бывший главный редактор и журналист, я прекрасно знаю по собственному опыту, как важно иметь возможность действовать без вмешательства государства, поскольку одним из аспектов нашей работы было тщательное изучение и обнародование действий правительства.

Мне и моим коллегам приходилось сталкиваться с рядом так называемых “криминальных случаев” и приговоров по сфабрикованным обвинениям, направленным на то, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

Так что я лучше, чем кто-либо, знаю, с какими вызовами и трудностями могут столкнуться представители СМИ в своей работе.

Понимая важность свободы слова и самовыражения, наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы как неотъемлемой части подлинной демократии.

Армения постоянно проводит реформы, направленные на совершенствование своего законодательства для обеспечения лучшей среды для СМИ и журналистов, чтобы они могли безопасно и свободно выполнять свои профессиональные обязанности.

Благодаря этому в прошлом году Армения добилась беспрецедентного прогресса во Всемирном индексе свободы прессы, улучшив свои позиции на 12 пунктов и заняв 51-е место в списке из 180 стран.

Согласно опубликованному организацией Freedom House индексу «Internet Freedom 2022», Армения считается “свободной” в числе 70 стран.

В эпоху технологического прогресса, когда концепция журналистики поднялась до онлайн-платформы, требуется больше усилий и действий для защиты прав заинтересованных лиц.

Нужно признать, что в настоящее время перед свободой СМИ, слова и самовыражения встают новые вызовы. Это фейковые новости, которые становятся настоящей проблемой для демократических стран. Но даже этот вызов не может сбить нас с нашей цели. Свобода СМИ и свобода слова является опорой демократии.

Мы не ставили никаких ограничений на свободу СМИ и интернета даже во время широкомасштабной войны 2020 года, инициированной Азербайджаном против Нагорного Карабаха.

В этом контексте я хотел бы выделить вопросы безопасности для работников СМИ. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать должное ряду храбрых работников средств массовой информации, которые рисковали своими жизнями в зонах конфликтов по всему миру.

Права на свободу прессы и самовыражения должны уважаться и защищаться во все времена. Я хотел бы повторить, что Армения и впредь будет полностью поддерживать и продвигать международные усилия, направленные на обеспечение свободы и независимости СМИ.

Благодарю за внимание”.

Мероприятие “Свобода прессы как краеугольный камень демократии” организовано Нидерландами, которые являются одной из 5 стран, принимающих Второй Саммит за демократию. Среди участников мероприятия высокопоставленные должностные лица ряда стран, занимающиеся вопросами свободы прессы эксперты, представители гражданского общества, правозащитных организаций, журналистской сферы и частного сектора, а также начинающие журналисты. В повестке тематических дискуссий вопросы, связанные со свободой прессы и демократией, безопасностью журналистов, свободой слова в интернете, созданием свободных и независимых СМИ и дальнейшим развитием отрасли.

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Во Втором Саммите за демократию, который проходит в онлайн-формате, принимают участие лидеры более 100 стран, а также представители гражданского общества и международных демократических институтов. Странами-соорганизаторами мероприятия являются Соединенные Штаты Америки, Республика Коста-Рика, Королевство Нидерландов, Республика Корея и Республика Замбия. В рамках саммита проводятся тематические панельные обсуждения относительно выполнения обязательств Первого Саммита за демократию, угрожающих демократии вызовов, а также демократических ценностей: обеспечения отчетности управления, верховенства закона, защиты прав человека, свободы прессы, инклюзивного экономического роста и др.