РФ рассчитывает, что ситуация с возможным присоединением Армении к Международному уголовному суду (МУС) будет урегулирована в союзническом и взаимоприемлемом ключе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос как в Москве относятся к тому, что конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции Армении.

Напомним, что Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян 24 марта заявил, что КС признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. По его словам, решение КС — окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После решения КС Римский статут должен быть ратифицирован парламентом Армении для вступления в силу.