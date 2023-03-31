Председатель регионального совета Оверни-Рона-Альп Франции Лоран Вокье посетил представительство Республики Арцаха в Республике Армения.

Как сообщает «Арменпресс», в представительстве он встретился Лоран Вокье с министром иностранных дел Республики Арцах Сергеем Казаряном.

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29 марта Лоран Вокье вместе с губернатором Сюникской области Робертом Гукасяном и заместителем министра ТУИ Армении Ваче Тертеряном посетил начальный участок перекрытого Азербайджаном Бердзорского коридора, зафиксировав на пограничном пункте автомагистрали Армения-Арцах закрытие дороги. и регион Оверни-Рона-Альпы Франции подписали Соглашение о сотрудничестве.