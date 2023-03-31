С утра 31 марта в Гегаркуникской области, за исключением Вардениса, идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникской области, толщина снежного покроя на обочинах дорог межгосударственного, республиканского и областного значения составляет 5-10 сантиметров.

Дорожно-строительные организации проводят работы по очистке и обработке дорог. По состоянию на 11: 30 дороги области, в том числе и Варденяц перевал, открыты и проходимы для всех транспортных средств.

Хосров Хлгатян