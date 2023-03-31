Певица Роза Линн, которая с песней «Snap» выступила на Евровидении, а после добилась большого успеха, выступая на многих зарубежных сценах, представила своим поклонникам новую песню «Never Be Mine».

Как сообщает «Арменпресс», клип на песню уже есть в Интернете.

Певица с августа 2022 года сотрудничает с Columbia Records и весной 2023 года выпустит свой первый альбом, а до этого несколько синглов. Одним из самых ожидаемых и интересных событий года она считает свое предстоящее выступление в рамках концертного тура известного английского певца, автора песен Эда Ширана. Она очень волнуется, но не исключает, что, возможно, они будут сотрудничать.